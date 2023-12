Vier weitere Österreicher aus Gaza evakuiert

Von Krisenteam empfangen

Nach dem Grenzübertritt seien sie von einem rot-weiß-roten Krisenteam der Österreichischen Botschaft in Kairo empfangen und in die ägyptische Hauptstadt gebracht worden. Laut Ministeriumsangaben befindet sich noch ein weiterer Österreicher in Gaza. Bei ihm handelt es sich um einen österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger, der von der Terrororganisation Hamas verschleppt wurde und seither in ihrer Gewalt ist. An seiner Freilassung werde nach wie vor intensiv gearbeitet, wurde mitgeteilt.