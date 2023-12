Auf dem Weg zu den Sternen neue Galaxie erreicht

Dank an Arbeitgeber und Partner

500 Meter vor dem Ziel war dann klar, dass sogar das Olympia-Limit drin ist. Mayer: „Dann habe ich wie in Wien schnelle letzte 400 Meter hinlegen können. Der Rekord war schon das Ziel gewesen, aber dass sich Olympia ausgehen könnte, hätte ich nie gedacht.“ In der Stunde ihres größten Erfolgs dachte die Marathon-Profiläuferin, die zuvor als Lehrerin an der Sportmittelschule Wendstattgasse in Wien gearbeitet hatte, an Arbeitgeber und Sponsoren: „Dank dem Heeressport und Partnern wie Baumit und Alfa Romeo kann ich mich voll auf den Sport konzentrieren. Ich war heuer vielleicht zwei Monate zu Hause. Den Rest war ich in Trainingslagern und bei Rennen. Das macht sich bezahlt.“ Ab und zu genießt sie aber auch einfach nur das Leben.