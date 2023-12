Für 50 „Flocken“ geht sich ein Christbaum aus

Bäume wachsen zehn Jahre lang

Sein Ab-Hof-Verkauf startet „erst“ am 8. Dezember, aber auch jetzt gibt es schon viel zu tun. So werden derzeit Unternehmen sowie Gärtner beliefert, und das Reisig geknipst und gebunden. „Der Sommer war heuer wieder recht trocken, aber wir hatten schon deutlich schlimmere Jahre“, resümiert der Bauer. Die ersten vier Jahre wachsen die Setzlinge in Baumschulen heran, bevor sie die nächsten sechs Jahre auf den Feldern der Christbaumbauern verbringen und gedeihen. Nach rund zehn bis zwölf Jahren sind die Bäume dann bereit, die heimischen Wohnzimmer mit ihrem Glanz und Duft zu erfüllen.