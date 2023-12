Kein Derby! Nun auch erstes Sonntag-Spiel abgesagt

Auch drei Absagen in 2. Liga

In der 2. Liga gab es drei Absagen. Am Samstag kann die Partie zwischen der Vienna und Schwarz-Weiß Bregenz (14.30 Uhr) nicht stattfinden, die für Sonntag angesetzten Duelle zwischen Ried und dem Floridsdorfer AC (10.30) sowie Dornbirn gegen Liefering (12.30) mussten aufgrund der Witterungsbedingungen ebenfalls verschoben werden.