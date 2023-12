Bregenzer überwintern nach Absage auf Rang zwei

Der Winter hat auch ganz Fußball-Österreich in der Hand. So mussten nicht nur die für Samstag geplanten Bundesliga-Partien zwischen der WSG Tirol und Rapid sowie das Match Salzburg gegen Klagenfurt abgesagt werden. Auch das Zweitliga-Spiel zwischen der Vienna und SW Bregenz fiel dem Schnee zum Opfer. Und auch in Dornbirn kann am Sonntag nicht gespielt werden.