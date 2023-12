Zahl der Arbeitslosen steigt wieder deutlich an

„Die Zahl der Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich angestiegen“, informierte AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter am Freitag. Exakt 10.604 Personen sind beim AMS Vorarlberg arbeitslos gemeldet, das entspricht einem Anstieg um plus 879 Personen oder plus 9 Prozent.