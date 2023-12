Traditonelles Handwerk feiert 70. Geburtstag

Vom Leisten zum fertigen Schuh

Aus einem Leisten, der dem Fuß des Kunden nachempfunden ist, wird dann ein komplett neuer Schuh gefertigt. Das kann beim ersten Mal auch mal bis zu 30 Stunden dauern. Andere sind auf der Suche nach speziellen Einlagen oder lassen ihr Schuhwerk reparieren. Hribernik: „Wir haben viele Stammkunden, die ihre Lederwaren bei uns reparieren lassen.“ Das passiert in der Werkstatt in Eberndorf, beraten wird aber auch im Stammhaus in Griffen oder in den Filialen. „Auch unsere Mitarbeiter sind geschult“, betont der Orthopädieschuhmachermeister, der übrigens zuerst gar nicht ins Familiengeschäft einsteigen wollte: „Ich habe studiert und erst Interesse an der kaufmännischen Seite gehabt. Erst später habe ich mich für das Handwerk begeistert.“