„Terror mit Terror zu beantworten ist verboten“

Papst: „Sie leiden so sehr“

Bei seiner Generalaudienz am 22. November im Vatikan hatte Franziskus nach zwei getrennten Treffen mit Angehörigen von Palästinensern in Gaza sowie mit Angehörigen von Hamas-Geiseln gesagt: „Sie leiden so sehr, und ich habe gehört, wie sie beide leiden. Kriege verursachen das. Aber hier sind wir über Kriege hinausgegangen; das ist keine Kriegsführung, das ist Terrorismus.“ Ob er damit beide Kriegsparteien meinte oder nur eine, blieb offen.