Wie stehen Sie zu Papst-Ansprachen?

Bei uns in Österreich ist Mariä Empfängnis ist ein wichtiger Feiertag, der jedes Jahr am 8. Dezember stattfindet. Es ist der Tag, an dem Katholiken der Empfängnis der Jungfrau Maria gedenken. Zu diesem Anlass gibt es auch immer eine Ansprache von Papst Franziskus, der zuletzt etwa mit Aussagen über die Zukunft des Fußballs aufhorchen ließ.