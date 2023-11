Frau verließ Wohnung, Essen am Herd kochte weiter

So war das wohl nicht geplant: Eine Frau bereitete am Donnerstagvormittag ein Mittagessen in ihrer Götzner Wohnung zu. Schließlich verließ sie die Wohnung, das Essen am Herd ließ sie aber weiter köcheln. Einer Nachbarin fiel schließlich der Brandgeruch auf, sie alarmierte auch die Florianijünger.