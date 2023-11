Ferhat Döner eröffnet Flagship-Lokal in Favoriten

Kaum ein Streetfood-Lokal wurde in den vergangenen Jahren so gehypt wie Ferhat Döner im zehnten Bezirk. Der Laden von Inhaber Ferhat Yildirim gilt bis heute als Adresse für den besten Kebab der Stadt. Die „Krone“ hat einen ersten Blick auf den neuen 400 m² großen Döner-Tempel in der Favoritenstraße 94 werfen dürfen, der am 1. Dezember seine Pforten für alle hungrigen Gäste öffnet.