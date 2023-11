Riesensprünge gibt es für die kleinen Dinge

Das zeigt auch der Blick auf die relativen Zahlen. Insgesamt steigt das Budget um 11,7 Prozent. Zuwächse gibt es bei den großen Budgetposten. So steigen die Ausgaben für Gesundheit, dem größten Einzelposten mit den Landeskliniken, etwa um 13,4 Prozent. Für soziale Absicherung und Teuerungsmaßnahmen gibt es 14 Prozent mehr. Richtig große Sprünge gibt es aber etwa bei Verfügungsmitteln, mit der die Regierung Geschenke finanziert (plus 60 Prozent), oder dem Landesmedienzentrum (plus 35 Prozent).