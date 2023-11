Matterhorn-Sensation darf auch in St. Moritz ran

Zillertal statt Colorado

Grund: Bei der Abfahrt im französischen Val d’Isere eine Woche später wird es in den Trainings kein Ausscheidungsrennen geben. „Da sollen die fahren, die auch in St. Moritz am Start sind“, erklärt Schöpf, die sich in den letzten Tagen nicht mit dem Weltcupteam in Colorado, sondern mit der Europacup-Mannschaft in Hippach vorbereitete. „Wir hatten aber auch hier anspruchsvolle Super-G- und Abfahrtstrainingstage.“