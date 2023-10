Schöpf hofft auf Debüt bei der Matterhorn-Premiere

Ein rot-weiß-rotes Speed-Dutzend

Heißt? „Mein Fokus geht in Richtung Weltcupauftakt“, sagt Schöpf. „Ich hoffe, dass ich dort im Training und gegebenenfalls in der internen Quali starten darf.“ Dank Europacup-Fixtickets können am 18. und 19. November bei den Abfahrten in Zermatt gleich zwölf Ski-Austria-Ladies an den Start gehen.