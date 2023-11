Metaller: „Lassen uns nicht einfach abspeisen“

Etwa 700 Metaller aus Salzburg und Oberösterreich streikten am Mittwoch in Lengau (Oberösterreich). Sie schworen sich mit Parolen und einer Petition auf die nächste Lohnverhandlungsrunde ein, die schon am Donnerstag in Wien ansteht. Die Gewerkschafter hoffen auf eine Einigung, sonst drohen weitere Streiks.