George Russell crasht zum Saisonende in Abu Dhabi

Es gibt bessere Wege, um die Formel-1-Saison 2023 abzuschließen. Zwei Tage nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi stand für die Fahrer ein Reifentest am Programm, der für George Russell unglücklich endete. Er fuhr mit seinem Mercedes-Boliden in die Streckenbegrenzung, blieb aber unverletzt. Als Grund gab sein Rennstall einen technischen Defekt am Auto an.