„Die KI ist wie die Erfindung des Feuers“

Momo Feichtinger (27) wird derzeit als KI-Spezialist und FH-Dozent quer durch die Lande gebucht. In Goldegg erklärt der Salzburger am Mittwoch Lehrern bei einer Fortbildung von AVOS Salzburg, was so genannte „Chatbots“ Schülern bieten.

(Bild: Tschepp Markus)