Selma Blair: Ärzte nahmen MS-Symptome nicht ernst

Erleichterung nach Diagnose

Als sie endlich ihre Diagnose erhielt, sei sie „erleichtert“ gewesen. „Es dauerte ungefähr ein weiteres Jahr, bis mir dann klar wurde, dass viele meiner Kindheitssymptome MS waren. Ich dachte mir: ,Oh, all dieses schlechte Gefühl, das ich hatte, diese Lethargie und diese Einstellung, all das hat dazu geführt, dass ich jetzt MS habe.‘“