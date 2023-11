Franziskaner-Schwester gibt PC-Kurse in den Anden

Das Internet, so sagt man, lässt die Welt zusammenrücken. Doch dazu bedarf es freilich auch der nötigen Hardware: Mit Hilfe aus ganz Österreich startete Karina Beneder, Franziskanerin aus Amstetten, ein Hilfsprojekt in Südamerika, um den Kindern in einer der ärmsten Regionen Perus digital unter die Arme zu greifen. Sie organisierte zwölf Computer, finanziert vom Verein „Wir wollen helfen“ aus Zwettl, für insgesamt vier Schulen in San Pedro – und brachte diese nun selbst dorthin.