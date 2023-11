Syrische Flüchtlinge nach Kärnten geschleppt

In der Nähe eines Gasthofes in Ferlach bemerkten Polizisten am Samstagmorgen 14 syrische Staatsbürger - darunter auch zwei Kinder im Alter von zwei und zwölf Jahren. „Es stellte sich heraus, dass es sich um Flüchtlinge handelt, die in der Nacht auf Samstag von einem Schlepper mit einem Lieferwagen illegal nach Österreich gebracht worden sind“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.