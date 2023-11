Travolta enthüllt Beinah-Absturz mit Privatjet

Bei einer Pressekonferenz nach der Premiere seines Films in London verriet Travolta jetzt, dass seine ganze Familie mit an Bord war: „Ich dachte nur, das war’s. Ich werde in dieser Maschine sterben.“ Er ging blind in den Sinkflug, bei dem die Boeing 727 auf den Weg nach New York nur knapp verfehlte: „Wie durch ein Wunder sah ich plötzlich das Washington Monument und konnte den Airport gleich rechts erkennen.“