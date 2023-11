USA: Hunderte Hunde mit rätselhafter Krankheit

Krankheit erinnert an sogenannten Zwingerhusten

Husten, anhaltendes Niesen sowie Nasen- und Augenausfluss seien deutliche Anzeichen dieser Krankheit. Die Symptomatik erinnere an den sogenannten Zwingerhusten bei Hunden. Allerdings würden die Tiere auf Antibiotika-Gaben „einfach nicht so reagieren, wie sie es bei normalem Zwingerhusten tun würden“, so die Veterinärin. Bislang seien ausschließlich Fälle in den USA bekannt.