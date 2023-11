Vater dachte, sie sei tot: Hamas-Geisel jetzt frei

„Wir finden keine Worte, um unsere Gefühle nach 50 schwierigen und komplizierten Tagen zu beschreiben. Wir sind überglücklich, Emily wieder in die Arme schließen zu können“, so die Familie des Mädchens. Emily war während ihrer Geiselhaft neun Jahre geworden, was in Dublin vor anderthalb Wochen mit einer Party gefeiert wurde.