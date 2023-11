Krems und Bregenz feiern Siege im European Cup

Die Kremser setzten sich am Samstag gegen Vestmannaeyjar aus Island mit 30:28 durch, auch die Vorarlberger erarbeiteten sich gegen den norwegischen Vertreter Runar Sandefjord mit einem 33:29 eine gute Ausgangsposition. Vizemeister HC Linz verlor hingegen in der dritthöchsten Europacup-Ebene bei Steaua Bukarest in Rumänien klar mit 23:33.