Tödlicher Unfall auf beschranktem Bahnübergang

Der weinrote Skoda kollidierte auf einem Bahnübergang in Micheldorf mit einem Regionalexpress, der auf der Pyhrnbahnstrecke in Fahrtrichtung Liezen unterwegs war. Der Unfall passierte am Bahnübergang Eisbach, der mit Signalanlage und Halbschranken gesichert ist. Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert, beim Eintreffen am Unfallort war der Lenker bereits aus dem Fahrzeug befreit.