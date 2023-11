Konferenz mit BVB und Leverkusen ab 15.30 Uhr LIVE

Bereits sieben Punkte hinter Leverkusen liegt auf Platz drei der VfB Stuttgart, der vor der Länderspielpause nach zwei Niederlagen in Folge mit dem 2:1 über Borussia Dortmund wieder voll angeschrieben hatte. Die Schwaben könnten sich am Samstag bei Eintracht Frankfurt auf 27 Zähler verbessern - für diese Ausbeute brauchte der Klub in der vergangenen Saison 30 statt zwölf Runden. Unterdessen ist auch Eintracht Frankfurt an den internationalen Rängen dran und könnte mit einem Sieg bis auf drei Punkte an den VfB heranrücken.