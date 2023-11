Darmbakterien in sieben von zehn Burger-Proben

Sieben Proben mit Bakterien

Bei sieben Proben wurde eine erhöhte Anzahl an Enterobakterien gefunden. Enterobakterien sind in der Umwelt weit verbreitet. So kommen sie etwa im Erdboden vor bzw. sind sie Teil der menschlichen und tierischen Darmflora. Für Lebensmittel gelten Enterobakterien als allgemeine Hygieneindikator-Keime. Finden sie sich in hoher Anzahl im Essen, deutet das auf eine Verunreinigung der Zutaten oder hygienische Mängel bei der Verarbeitung hin.