Italien dank Jannik Sinner im Davis-Cup-Halbfinale

Der Weltranglisten-Vierte sicherte seinem Heimatland am Donnerstag mit zwei Siegen im Einzel und Doppel ein 2:1 gegen die Niederlande. In der Vorschlussrunde in Malaga trifft Italien auf den Sieger des vierten und letzten Viertelfinales zwischen Serbien und Großbritannien. Für das erste Halbfinale am Freitag hatten sich Finnland und Australien qualifiziert.