Sorgen wegen Riesenturms in der Stadt Salzburg

Am Mittwoch tagt in der Stadt der Gestaltungsbeirat zu dem Bauvorhaben. Einen Antrag zur Änderung der Flächenwidmung ist eingereicht, weil laut Büro von Vize-Bürgermeisterin Barbara Unterkofler eine Umwidmung von Gewerbe- auf Betriebsgebiet notwendig sei. Neben Büroeinheiten sollen in den „Good Health Tower“ Gastronomie sowie Arztpraxen einziehen. Eine Tiefgarage ist bei so einem Projekt auch logisch.