Breite Front gegen den 35-Meter-Gesundheitsturm

Längst heißes Gesprächsthema ist daher ein Plan eines Büroturms. Die LB5 Projektgesellschaft will an der stark befahrenen Kreuzung den rund 35 Meter hohen „Good Health Tower“ errichten – die „Krone“ berichtete. Die Kritik an den Plänen hat nach einer Sitzung des Gestaltungsrats der Stadt noch zugenommen.