Die Liebe zieht Jakob Pfahl zurück in die Heimat

Denn eine Woche, bevor der damals noch 19-jährige Youngster nach Dornbirn wechselte, lernte er in der Heimat auch noch seine jetzige Freundin kennen. Zu viele Gründe für Pfahl, um sein eigentlich geplantes Engagement beim DSV bis Sommer 2024 zu erfüllen. „Es ist natürlich schade, aber was will man denn in so einem Fall machen“, meint Spiegel, „der Junge will zu seiner Freundin, da wird ihn von uns niemand zwingen, hierzubleiben. Da muss man schon andere Lösungen finden können.“