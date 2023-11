„Tierischer“ Protest gegen Aus von Freilandhaltung

Regenerative Landwirtschaft

Die Brüder aus Gerersdorf im Bezirk St. Pölten sind in Österreich Vorreiter bei der mobilen Freilandhaltung des Borstenviehs: Ihre Tiere leben nicht auf Vollspaltböden, sondern in mobilen Unterständen an der frischen Luft. Eine Art der Tierhaltung, die einem System aus England und Amerika folgt.