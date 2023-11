Mysteriöse Lungenentzündung in China alarmiert WHO

Eine rätselhafte Atemwegserkrankung bei Kindern, die sich derzeit in China ausbreitet, ruft Erinnerungen an die Anfänge der Corona-Pandemie wach: Wegen des sprunghaften Anstiegs an Fällen von Lungenentzündung sind viele Spitäler überlastet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist alarmiert wegen des offenbar neuartigen Virus und hat weitere Informationen von China angefordert.