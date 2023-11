Sporthändler hoffen auf ein Winterwunder

Österreich gilt als eines der besonders sportbegeisterten Länder in Europa. Radfahren, Laufen, Wandern oder Skifahren sind in der DNA festgeschrieben. Entsprechend üppig waren die Umsätze des Sportartikelhandels mit zuletzt rund zwei Milliarden Euro. Das lockte in der Vergangenheit immer wieder neue Anbieter (etwa XXL Sports, Sports Direct, JD Sports) zu uns.