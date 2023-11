Reisebus stürzt von Brücke: Zwölf Tote in Mexiko

Die Tragödie passierte in der Nähe von Chacaltianguis. Das Gefährt war vom Bundesstaat Chiuapas auf dem Weg nach Mexiko-Stadt, als es die Brückenabsperrung durchstieß und gegen einen Pfeiler prallte. Wie auf Bildern in sozialen Medien zu sehen ist, war der Reisebus nach seinem Absturz von der Brücke in einem Gewässer gelandet.