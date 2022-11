Finanzstreit um massive Überstundenzahlungen!

Für ein ausgeglichenes Stadtbudget 2023 muss der ganze Magistrat sparen. Beim Stadtsenat wurden am Dienstag 150 Optimierungsvorschläge besprochen. Die SP kritisiert massive Überstundenzahlungen an Patrick Jonke (Team Kärnten), der vor seiner Anstellung am 1. April 2022 als Leasing-Mitarbeiter für das Rathaus werkte. Für die Monate Dezember 2021 bis März 2022 hat die Leasingfirma 82.000 € erhalten. „Da sind Urlaubs- und Weihnachtsgelder und viele Nebenkosten enthalten. Ich habe nur ein Viertel der Summe erhalten“, sagt Jonke.