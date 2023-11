Vor Euro 2024: „Ich werde immer ready sein“

In der dieswöchigen Ausgabe von „Handball - Das Magazin“ finden sich die beiden Fivers-Akteure Eric Damböck und Jakob Nigg ein. Doch nicht nur im Verein, sondern zuletzt auch im Nationalteam dürfen sie sich Kollegen nennen. Nigg feiert vor wenigen Wochen in Tunesien sein rot-weiß-rotes Debüt und hofft auch für die Europameisterschaft ein Thema zu sein: „Ich werde immer ready sein“, so der 20-jährige Rechtsaußen der Margaretner.