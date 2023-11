Wels in Königsklasse mit Ronaldos Ping-Pong-Spezi

Linz-Damen in Frankreich

Indes sind die Damen von Linz AG Froschberg, die in der Bundesliga dank des 4:1 gegen Olympic Wien und 4:0 gegen Wr. Neudorf Winterkönig wurden, in der Königsklasse nach zwei Pleiten heute in der Normandie bei Grand-Quevilly (Fr) zum Siegen verdammt. Europameisterin Sofia Polcanova und Co. kämpfen um die letzte Chance, doch noch das Viertelfinale in der Champions League zu erreichen.