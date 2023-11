Mit vielen Aktionen zur demenzfreundlichen Stadt

Studenten mit Rollatoren

An den Aktionen beteiligte sich sogar die Universität der angewandten Kunst in Wien. Im Rahmen des Projekts Demendarts sind kürzlich Studenten mit künstlerisch gestalteten Rollatoren durch die Villacher Innenstadt gezogen und haben Informationsmaterial verteilt. „Passanten waren zuerst skeptisch, aber dann wurde es gut angenommen“, so Sandriesser.