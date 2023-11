Prinzessin Charlotte: Sie hört auf diese Kosenamen

Ein gebührender Name für den „Wildfang“

Vor allem von ihren Schulkameraden hat die Prinzessin aber einen bezeichnenden Spitznamen erhalten. Das selbstbewusste kleine Mädchen ist in ihrer Klasse als „Warrior Princess“, also Kriegerprinzessin, bekannt. „Offensichtlich ist die Prinzessin ein ziemlicher Wildfang“, ordnet Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber „Entertainment Tonight“ ein.