Wenn Böhmens Gänse freudig schreien

Trotzdem schaffen es Petr Popelka und die Wiener Symphoniker beeindruckend und in möglichst vielen Schattierungen hinreißend zu musizieren, was kaum zu retten ist. Auch Regisseur Tobias Kratzer hat sich sein eigenes Rezept gebraut. Sehr klug, gut aufgehend wie eine böhmische Buchtel, und wohl die einzige Strategie, diesen Musiktheatertopfen irgendwie locker und halbwegs genießbar zu bekommen. Er tritt die Flucht in den Traum an. Besser in Schnitzler „Traumnovelle“ samt Stanley Kubricks Verfilmung „Eyes Wide Shut“. Blendend spielt er seine drei Hauptdarsteller als Trümpfe aus.