„Was auf der Hütte passiert, bleibt auf der Hütte“

Sportchef Andreas Schicker ist mit Sturm seit dreieinhalb Jahren auf Erfolgskurs, Geschäftsführer Karl-Heinz Weiland führt mit den Füchse-Handballern diese Saison sensationell die HLA-Tabelle an. Was kaum einer weiß: Die beiden Obersteirer sind gute Freunde seit Jugendtagen, der Füchse-Chef gehört auch zur legendären Saunarunde auf der Schicker-Hütte in Oberaich.