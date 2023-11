Israels Regierung genehmigt zwei Tanklaster/Tag

Zuvor hatte die Direktorin des UNO-Welternährungsprogramms erklärt, dass eine Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser in Gaza derzeit praktisch unmöglich sei. Die Zivilbevölkerung sei von Hunger bedroht. Es mangle an sauberem Wasser, die Notunterkünfte seien unsicher und überfüllt. In den Unterkünften für Binnenvertriebene im Süden des Gazastreifens teilen sich durchschnittlich 160 Menschen eine einzige Toilette, auf etwa 700 Menschen kommt nur eine Duscheinheit.