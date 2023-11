„Senioren ziehen Tod dem Leben hier im Heim vor“

„Gefährliche Pflege“ und Patienten, die „die Medikamenteneinnahme verweigern“: Nach einem Schreiben eines anonymen Insiders kam es zur Behördenkontrolle im Seniorenzentrum Hoffmannpark in Purkersdorf (Niederösterreich). Auch die „Krone“ recherchierte auch hinter den Kulissen: Was die Kontrolle zutage förderte und was Insider vermuten.