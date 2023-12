Die 10 schockierendsten Promi-Todesfälle 2023

Nach der Scheidung ihres Mannes Ilke Turner startete Tina in den 80ern ihre Solokarriere mit ihrem Song „What’s Love Got To Do With It“ als größten Hit. 2013 heiratete Turner den deutschen Musikmanager Erwin Bach. In den letzten Jahren litt sie an starken gesundheitlichen Problemen. Ihr Mann spendete ihr eine Niere.