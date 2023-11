Puck ins Genick: „Unfall veränderte mein Leben“

Plötzlich lag er am Eis, sein ganzer Körper zuckte. „Ich dachte, ich muss an Ort und Stelle sterben“, sagt der am 24. September im Spiel gegen Pustertal vom Schuss eines Mitspielers im Genick getroffene Stefan Gaffal. Bevor Eishockey-Linz am Freitag wieder daheim auf die Italiener trifft, sprach die „Krone“ mit dem 26-Jährigen, der eifrig am Comeback arbeitet.