Top-Profis brachten Business-Power zum Wörthersee

Lösungskompetenz und Individualität

Doch auch der Mensch kam in Velden nicht zu kurz. Dafür sorgte erst äußerst unterhaltsam der Genetiker Markus Hengstschläger von der Uni Wien. „Wenn wir uns nur an Daten orientieren, ist das ein Fehlweg. Individualität ist gerade bei besonderen Situationen die bessere Lösung“, erklärt der Experte. „Wir brauchen dringend mehr Flexibilität, um zukünftige Krisen meistern zu können.“ Er warnte mit anschaulichen Beispielen und treffsicheren Pointen vor den möglichen Problemen, die auftreten, wenn man sich zu sehr am Durchschnitt orientiert.