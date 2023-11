Gesundheitsministerium warnt vor Chips-Mutprobe

Hersteller ändert nun die Rezeptur

In Deutschland und den USA, wo ein Teenager nach dem Chips-Essen sogar gestorben ist, ist der Verkauf des Produkts bereits gestoppt worden. Der für Europa zuständige Hersteller mit Sitz in Tschechien betonte am Montag gegenüber dem deutschen Sender SWR, dass man sich bei der Rezeptur an alle EU-Vorgaben halte. Zudem gebe es ausreichende Warnhinweise auf der Verpackung. Dennoch arbeite man an einer neuen Rezeptur mit weniger Capsaicin.