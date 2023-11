„Eisenstadt ist sehr streng bei den Schleppern“

25 Personen an Bord

Das unbescholtene Duo hat am 13. Juli 25 türkische Staatsbürger aus Ungarn über die Grenze im Nordburgenland nach Österreich geschleust. Zusammengepfercht in einem Ford Transit. Die Fahrt dauerte rund vier Stunden. Wasser gab’s nicht. In Wien wurde der Wagen schließlich aus dem Verkehr gezogen, angeblich hätte die Reise nach Frankreich gehen sollen. „Jedem von uns waren 2000 Euro versprochen worden“, sagt der 20-Jährige vor dem Schöffengericht. „Wir haben das Geld gebraucht! Bekommen haben wir nichts.“