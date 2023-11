Kontrahenten nach Kartenspiel dreimal umgefahren

Schon neunmal verurteilt

Die fehlende Erinnerung an den Vorfall am 9. Februar, die der Angeklagte mehrfach vor Gericht am ersten Verhandlungstag angesprochen hatte, erklärte der Rechtsanwalt damit, dass es möglicherweise zu einem Zusammenspiel von viel Alkohol und mehreren Beruhigungstabletten, die sein Mandant an jenem Tag geschluckt hatte, gekommen sei. Zum Tatzeitpunkt hatte der Verdächtige, der laut Richterin bereits neunmal einschlägig wegen Körperverletzung (in alkoholisiertem Zustand) verurteilt wurde, 1,6 Promille. Die Wechselwirkung mit den eingenommenen Medikamenten wollte der Verteidiger gutachterlich geklärt haben.